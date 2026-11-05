Ci risiamo. Dopo l'intervento di derattizzazione di qualche settimana fa, il liceo scientifico Brotzu a Pitz'e Serra a Quartu chiude di nuovo le porte. Il motivo è lo stesso: nell'istituto, dopo anche i sopralluoghi dei tecnici della Pro service incaricati dalla Città Metropolitana, è stata riscontrata di nuovo la presenza di ratti.

Studenti di nuovo a casa quindi, da domani e fino all'11 novembre con lezioni sospese. Il trattamento con il posizionamento delle esche sarà effettuato domani, poi prenderanno il via i controlli giornalieri a partire dal 9 e l'11 ci sarà il ritiro delle esche e la verifica del buon esito del trattamento.

Le regole da seguire saranno sempre le stesse con il divieto di avvicinarsi nell'area interessata dal trattamento e l'obbligo di tenere tutti gli infissi chiusi fino a due ore dopo la fine della disinfestazione. Inoltre, come si legge nell'ordinanza di chiusura firmata dal sindaco, «prima della riapertura bisognerà procedere, all’aerazione e alla pulizia dei locali trattati, con utilizzo da parte del personale addetto di guanti e degli idonei dispositivi di protezione individuale».

La ripresa delle attività didattiche è prevista da giovedì 12, dopo bonifiche e pulizie, salvo diverse prescrizioni della ditta esecutrice.

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