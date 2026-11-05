Il Consiglio comunale di Muravera ha nominato i componenti della commissione allo sport. Ne fanno parte, oltre al consigliere con delega allo sport Corrado Sanna che la presiede, Michela Lai e Simone Porcu in rappresentanza della maggioranza e Vanessa Pili per la minoranza. La commissione “formula proposte ed esprime parere preventivo in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo – viene riportato nella delibera - per i quali il Comune benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva”.

Sono numerose le commissioni che sono già state individuate “per una migliore azione amministrativa”. Tra queste c’è la commissione Bilancio e Tributi, la commissione Sanità, quella sulla pianificazione urbanistica e del territorio. E ancora la commissione Turismo e Spettacolo per la “programmazione, progettazione e realizzazione di attività culturali e di spettacolo, gestione e manutenzione degli spazi e luoghi di spettacolo e arte e attività di promozione turistica”. Ci sono infine la commissione alla Cultura e al Terzo Settore, la commissione “Borgate e località di Costa Rei” e quella all’Agricoltura.

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