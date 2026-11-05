L'asilo nido comunale di via De Cristoforis si apre sempre più alla cittadinanza con aperture straordinarie e iniziative per i genitori.

Sino al prossimo 30 giugno il nido sarà aperto anche dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30, con l’attivazione dello Spazio Gioco 0/6. Il servizio è affidato a un’équipe educativa dedicata, composta da operatrici della società Cooperativa Sociale La Clessidra e della cooperativa sociale C.E.M.E.A. della Sardegna.

Accanto allo Spazio Gioco prende il via il programma Family Wellness, dedicato al benessere di mamme e papà e realizzato in collaborazione con il CSI – Comitato Territoriale di Cagliari.

Il lunedì e il venerdì, dalle 9, sono previste le sessioni di MammaFit ed esercizi adattati, riservati alle neomamme fino al diciottesimo mese dalla nascita e organizzati in gruppi di 12-14 partecipanti. Il martedì e il sabato, sempre dalle 9, si terranno invece gli incontri di Mindfulness e meditazione per neogenitori con bambini da 0 a 3 anni, anche in questo caso per un massimo di 12-14 persone per gruppo.

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