Una giovane vita spezzata in pochi minuti. In quel maledetto incrocio della Statale 130 che Maurizio Porcu - appena 19enne - ha attraversato a piedi al buio, senza pensare ai rischi. Il finale è il più tragico: il ragazzo è stato travolto da un’auto, morto quasi sul colpo all’altezza della rotonda che da Decimomannu porta a San Sperate.

Il ragazzo era arrivato nel tratto della Statale con i mezzi pubblici e stava attraversando la strada per andare da un’amica. Poi l’impatto fatale contro un’auto in corsa, l’arrivo dei soccorsi, e i tentativi disperati di rianimare il ragazzo che alla fine non ce l’ha fatta.

Sconvolta la famiglia, papà Gianpaolo, mamma Angela, le quattro sorelle nate da successive relazioni dei genitori, gli zii e i cugini con cui il ragazzo è cresciuto nella casa dei nonni in via Puccini.

Toccante il ricordo dell’Istituto comprensivo 1 di Selargius, dove Maurizio ha studiato prima di frequentare il biennio all’istituto Scano di Monserrato: «Con il cuore pesante, la nostra comunità scolastica piange la tragica e prematura scomparsa di Maurizio, nostro caro ex alunno. Di lui restano vivi nei nostri corridoi e nei nostri cuori il ricordo degli anni trascorsi insieme, la luce del suo sorriso e la bellezza del percorso fatto al nostro fianco. Perderlo così presto lascia un vuoto incolmabile in tutti noi che lo abbiamo conosciuto e gli abbiamo voluto bene».

La dirigente scolastica dell’Ict 1 di Selargius, gli insegnanti, il personale e gli studenti - si legge ancora nel post di cordoglio - «si uniscono in un abbraccio commosso e profondo ai suoi genitori, ai suoi cari e a tutti gli amici travolti da questo enorme dolore. Ciao, Maurizio. Vivi e vivrai sempre nei nostri ricordi».

Anche il sindaco Gigi Concu esprime il suo cordoglio sui social: «Non ci sono parole adeguate; non esistono termini giusti, capaci di dare conforto a chi oggi piange il nostro concittadino Maurizio Porcu, la cui vita si è interrotta lungo la 130, a soli diciannove anni, in una sera apparentemente come tante. Un tragico epilogo che rende tutti noi un po’ più soli e tristi e la nostra comunità in lutto e profondamente addolorata per l’ennesima tragedia sulle strade. A nome personale e di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze a familiari, amici e conoscenti, e la più sincera vicinanza in questo momento di profondo dolore».

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