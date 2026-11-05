Terreni comunali, Pimentel approva l'alienazione del lotto di rio Mesu BiddaL'aggiudicazione al valore base di mille euro per il lotto non edificabile situato dietro l'ex ambulatorio
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Il Comune di Pimentel ha approvato l'esito dell'asta pubblica per l'alienazione di un terreno comunale di 200 metri quadrati, situato in prossimità dell'alveo del rio Mesu Bidda.
Con determinazione dell'Area Tecnica del 23 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), l'amministrazione ha preso atto del verbale di gara del 21 settembre, dal quale risulta aggiudicatario Ferminio Cappai, residente a Pimentel, con un'offerta di 1.000 euro, pari alla base d'asta.
L'immobile ricade nel Piano urbanistico comunale in zona S2, destinata ad attrezzature di interesse comune. Nell'atto amministrativo vengono evidenziate alcune caratteristiche particolari del terreno: l'area non presenta potenzialità edificatorie, ricade nella fascia H4 del Piano di assetto idrogeologico (Pai), classificata come soggetta ad allagamento con tempo di ritorno di 50 anni, e non dispone di accesso diretto da strade o piazze pubbliche. La particella si trova inoltre alle spalle dell'ex ambulatorio comunale, oggi di proprietà dell'Asl e quindi della Regione.