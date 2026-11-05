Sicurezza stradale, a Donori i lavori per la nuova rotatoria sulla statale 387L’intervento consentirà di eliminare gli incroci a raso
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Possono finalmente partire, dopo un’attesa di anni, i lavori per la realizzazione di una rotatoria al km 26,6 della statale 387, all’altezza del bivio di Donori.
L’intervento consentirà di eliminare i pericolosi incroci a raso e di collegare in totale sicurezza il centro abitato di Donori con la zona industriale.
A realizzare l’opera sarà l’impresa Isof di Quartucciu che si è aggiudicata dell’appalto da circa mezzo milione. Per consentire l’esecuzione dei lavori saranno necessarie alcune limitazioni al traffico e modifiche alla circolazione.
Fino al prossimo 31 maggio 2027 (data fissata per la conclusione dei lavori) sarà chiuso lo svincolo ovest di Donori sulla statale 387 e vietato il transito delle auto nel tratto iniziale di viale Europa (dall’incrocio con la statale 387 fino all’intersezione con la vecchia strada Sant’Andrea Frius-Serdiana).
I lavori comporteranno anche una modifica del percorso dei mezzi dell’Arst in entrata e in uscita da Donori. Il nuovo tragitto prevede l’ingresso in via Martiri di Nassirya, via Brigata Sassari con inversione del senso di marcia in Piazza Corrado Pani. Prevista un’unica fermata in via Brigata Sassari.