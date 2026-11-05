Il rischio incidenti è altissimo. Per questo il Comitato di residenti di Pitz'e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant'Anastasia e Pardinixeddu ha lanciato l'allarme per la segnaletica carente.

"Le strade dei quartieri", rende noto il presidente emerito del Comitato Mario Sotgiu, "si trovano in condizioni precarie dovute a vari e differenti problemi". A cominciare "dai mancati ripristini dei lavori effettuati da ditte esterne per proseguire con la segnaletica cancellata e inesistente in diverse strade".

Un capitolo a parte meritano strade e marciapiedi, "devastati dalle radici degli alberi che hanno distrutto la pavimentazione e creato pericolosi dislivelli e dove già diverse persone sono cadute riportando anche problemi seri". A tutto questo si aggiunge "la velocità delle auto che aggiunta alla segnaletica carente crea ancora maggiori problemi". Sotgiu che era stato tra i fondatori del Comitato, dopo una lunga assenza è tornato ai vertici assumendo la carica di presidente emerito e di responsabile delle relazione esterne, andando ad affiancarsi alla presidente Donatella Putzolu e agli altri membri del direttivo. Tra le battaglie ancora aperte c'è la richiesta dell'apertura dei bagni, ancora oggi assenti, al parco Europa.

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