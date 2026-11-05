Grave incidente a Quartu, in via San Benedetto, dove intorno alle 19 un uomo è stato investito mentre attraversava la strada, vicino alla rotonda di viale Colombo. Immediato l’intervento del 118 che ha trasferito il ferito in codice rosso al Brotzu. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Quasi in contemporanea a Pirri, in via Italia, è stato investito un altro pedone. È stato necessario anche in questo caso l’intervento del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso per dinamica al Policlinico. A Pirri è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi.

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