Maracalagonis ha celebrato la Giornata dell'Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate, nell'ottantesimo anniversario della Repubblica con un pensiero particolare rivolto ai quattro militari italiani scomparsi pochi giorni fa in Bosnia Erzegovina.

«A loro, alle loro famiglie, all'Esercito e a tutte le Forze Armate - ha detto la sindaca Francesca Fadda - va l'abbraccio di tutta Maracalagonis. Abbiamo ricordato i nostri Caduti, i ragazzi partiti da queste strade e mai più tornati dalla guerra».

Alla manifestazione hanno partecipato anche autorità militari, i barracelli e la Polizia locale, con la banda musicale Santo Stefano e di numerosi cittadini e familiari dei Caduti in guerra, ricordati anche con la deposizione dei fiori nel monumento degli stessi Caduti nella Piazza Chiesa.

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