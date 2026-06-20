Si avvicina alla conclusione l'intervento per la realizzazione dell’ultimo tratto di rete fognaria della costa quartese da Marina Residence fino a Terra Mala. In questi giorni Abbanoa, che ha chiuso i cantieri lungo la litoranea già a fine maggio per non creare problemi alla viabilità, sta realizzando l’innesto sulla dorsale fognaria di via Leonardo da Vinci della condotta che consentirà di dismettere il depuratore di via Mar Egeo trasformandolo in stazione di pompaggio e risalita dei reflui della lottizzazione. Altri tratti di condotta serviranno poi a dismettere anche gli altri depuratori vecchi e fatiscenti, che spesso scaricano in mare.

Quella della costa è un’opera da otto milioni e cinquecento mila euro, a carico di Egas, già appaltata dal gestore unico, da anni bloccata per via di un contenzioso. Prevede la realizzazione di un collettore fognario principale, tre impianti di sollevamento sulla condotta principale e appunto la dismissione di dieci impianti di depurazione a servizio delle singole località lungo la costa. Inoltre saranno realizzati dieci tratti fognari secondari, che si collegano al collettore principale, sette impianti di sollevamento sulle condotte secondarie in pressione e saranno dismessi i depuratori a servizio delle lottizzazioni di Su Meriagu e Sant’Andrea, oltre al convogliamento dei reflui nella condotta principale, tramite due nuovi collettori in pressione.

I depuratori sono quelli di di Su Stangioni, Stella di Mare 2, Marina Residence, Stella di Mare 1, Costa degli Angeli, Is Meris, Riviera Capitana, Baia Azzurra, Salmagi e Marina delle Nereidi. In capo al Comune, invece, i collaudi relativi alle opere di collegamento finale verso Is Arenas tramite un’ulteriore condotta, già realizzata, che passa lungo il primo tratto di via Fiume e poi dietro via San Benedetto e via S’Arrulloni (lungo lo stagno delle saline) per giungere a un impianto di sollevamento che rilancia i reflui al depuratore consortile di Is Arenas.

Il tratto di rete tra Marina Residence e Terra Mala andrà a completare uno schema che ha già visto la realizzazione di precedenti lotti. Il Comune, quando gestiva il servizio in proprio, aveva realizzato il tratto da Margine Rosso a Bellavista. Quando è subentrata, Abbanoa ha poi portato avanti il secondo tratto da Bellavista sino a Marina Residence, all’altezza dell’incrocio con via Lago di Varese.

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