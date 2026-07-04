Burcei, lunedì si riunisce il consiglio comunaleAll'ordine del giorno la surroga della consigliera dimissionaria Tilde Scalas
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Lunedì alle 17 si riunisce il Consiglio comunale di Burcei.
Il primo punto iscritto all'ordine del giorno prevede la surroga della consigliera dimissionaria Tilde Scalas col primo dei non eletti della lista "ViviAmo Burcei", Antonio Cinus.
Scalas i era si è presentata candidata a sindaca di questa lista, battuta nelle consultazioni del 7 e 8 giugno dallo schieramento “Nuovi orizzonti per Burcei” che ha portato alla carica di sindaco Marcello Malloru.
Il Consiglio dovrà, tra l'altro, occuparsi anche del riconoscimento di debiti fuori bilancio e dell'approvazione di una variazione del bilancio di previsione 2026/2028.