Il Comune di Villaputzu ha di nuovo i suoi canali social istituzionali e adesso c’è anche un regolamento per poterli utilizzare. Per alcune settimane, infatti, i canali sono rimasti offline. Il motivo lo ha spiegato nel corso del Consiglio di insediamento Denis Piras, la candidata sindaca adesso in opposizione: “Negli ultimi anni, per non gravare sulle casse comunali – ha detto Piras in Aula - i canali social sono stati gestiti dagli amministratori, all’indomani del voto sono stati sospesi, per rispetto nei confronti dei nuovi eletti, ma l’accesso e la gestione sono già in mano alla nuova maggioranza e agli uffici comunali, ci auguriamo che possano essere presto riattivati”.

La nuova amministrazione comunale guidata da Pierpaolo Piu aveva preso atto dell’indisponibilità delle pagine social fino ad allora utilizzate per la comunicazione istituzionale del Comune all’indomani dell’esito delle consultazioni elettorali. Nei giorni scorsi ecco la delibera che regolamenta, appunto, i canali social.

Tra le altre cose viene riportato che la pagine Facebook istituzionale è in capo al sindaco che può, a sua volta, “delegare, con apposito provvedimento, tutte o alcune delle funzioni agli assessori, ai consiglieri, a un insieme intersettoriale di dipendenti del Comune o di persone non dipendenti del Comune stesso, le quali rappresentano i soggetti incaricati di assicurare la progettazione e lo sviluppo della presenza dell'ente nella piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla pubblica amministrazione”. In ogni caso le finalità sono “prettamente istituzionali”.

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