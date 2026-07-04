il rogo
04 luglio 2026 alle 16:42
Vasto incendio a Goni, in azione anche il SuperPumaBattaglia contro il fuoco nella zona zona di Costa de Flumini
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Squadre di terra in azione e mezzi aerei in volo per domare un incendio divampato a Goni, nella zona di Costa de Flumini.
Necessario, oltre che l’intervento di un elicottero della Forestale proveniente da Villasalto, anche il decollo del SuperPuma dalla base di Fenosu.
Sul posto, anche i Forestali di San Nicolò Gerrei ed Escalaplano, assieme a diverse squadre dell'Agenzia Forestas provenienti da Villasalto e Armungia e ai volontari locali.
(Unioneonline)
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