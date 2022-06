Tre ettari di terreno sono andati a fuoco nell'area antistante il Simbiritzi nelle campagne di Quartu Sant'Elena.

Non si esclude che le fiamme siano partite da una discarica abusiva di materiale vario. Il fuoco ha danneggiato alcuni ulivi, fichi e anche un vigneto.

Danneggiate anche le tubazioni di un impianto di irrigazione e un “bocchettone" dell'acqua del Consorzio di bonifica.

A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio con immediato intervento dei Volontari del Masise di Sinnai e del Nos di Quartu, che hanno circoscritto e domato il rogo dopo alcune ore di duro lavoro.

Come detto, sarebbero almeno tre gli ettari di terreno attraversati dell'incendio. Sono ora in corso le indagini per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata