Dopo l’anteprima del Premio Andrea Parodi, che si è svolta con successo a settembre, Quartu rivolge, in collaborazione con la Fondazione Andrea Parodi, un ulteriore, omaggio all’artista scomparso 20 anni fa, suggellando ancora una volta il fortissimo legame con il cantante, che scelse di abitare proprio nella terza città della Sardegna.

Domenica 15 novembre 2026 alle 18.30, al Teatro Sacro Cuore, sarà il giorno di Abacada, il canto libero di Andrea Parodi. Un’altra iniziativa, un’altra serata, coordinata da Ottavio Nieddu, per attraversare ciò che è stata la sua più profonda ispirazione nel momento di passaggio tra l’esperienza pop con i Tazenda e l’esperienza da solista.

In particolare, si darà voce al richiamo del canto sardo più antico, il canto a chitarra e il canto a Cuncordu, con il coinvolgimento di uno delle più rappresentative formazioni della Sardegna, "Su Cuncordu ‘e su Rosariu", e con la partecipazione di Elena Ledda, Gigi Marras, Gino Marielli (Tazenda), Luca Parodi e Valentina Casalena.

Saranno inoltre proiettati diversi video, editi e inediti, di Andrea Parodi, estratti dal museo multimediale a lui dedicato. Con la voce di Gianni Denanni e la chitarra di Nino Manca, si omaggerà Andrea Parodi con la forma musicale inscindibilmente connessa con la lingua sarda del cantu a chitarra.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è realizzata grazie all’impegno della Fondazione Parodi, con il contributo del Comune di Quartu Sant’Elena e della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, che per il 2026 ha inserito Andrea Parodi tra i personaggi illustri della Sardegna per l’anno 2026, e in collaborazione con la Parrocchia Sacro Cuore.

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