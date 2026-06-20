Prosegue a Quartu il riordino della zona di Sant'Antonio, in centro storico. Le ultime modifiche riguardano via Principessa Jolanda.

Con il completamento della segnaletica entrano in vigore le modifiche al traffico che vanno a completare il progetto di riordino della zona di Sant’Antonio, cominciato già nelle scorse settimane.

Per prevenire gli incidenti e garantire una circolazione più fluida e ordinata, riducendo le criticità attualmente riscontrate, è stato istituito il senso unico di circolazione nel tratto di via Principessa Iolanda compreso tra via Salandra e via Mercantini, in direzione di quest’ultima. Inoltre è stato istituito l’obbligo di fermarsi e dare precedenza, all’incrocio con via Piemonte, con direzione consentita a destra e sinistra. Prima invece c’era il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra piazza IV Novembre e via Piemonte, in direzione di quest’ultima, e il doppio senso nel tratto compreso tra via Salandra e via Mercantini.

Viene confermato il senso unico nel tratto compreso tra piazza IV Novembre e via Merello in direzione di via Merello e tra via Merello e via Piemonte in direzione di via Piemonte.

Inoltre sono stati tracciati altri attraversamenti pedonali lungo la strada e gli stalli per i disabili dove si può parcheggiare con il contrassegno, delimitati da strisce gialle. In particolare nel tratto compreso tra Piazza IV Novembre e le vie Piemonte e Mercantini gli attraversamenti pedonali sono stati tracciati all’altezza dei civici 1/A, 34, 60, 74/B e 82. In precedenza era stato istituito il senso unnico nel di via Sant’Antonio tra via Merello e via Fadda in direzione via Merello che si aggiunge al senso unico da via Portogallo a via Fadda e da via Merello a piazza IV Novembre. Il tratto tra viale Europa (ex 554) e via Portogallo è rimasto invece a doppio senso. Tutta un serie di altre modifiche hanno poi riguardato le strade vicine via Fadda, Bosa, Olbia, Alghero, Merello, Perra, Sant’Ignazio e Monsignor Angioni. In via Olanda sono state regolamentati i parcheggi pr evitare la sosta selvaggia.

Girogia Daga

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