Nuove tensioni al Centro di accoglienza straordinaria di via Tharros. Oggi si è verificato un altro grave episodio e la situazione ormai è al limite: una violenta rissa fra cinque giovani stranieri. Tutti sono stati medicati dagli operatori del 118, per ognuno di loro è scattata la denuncia.

Nel Cas di via Tharros il clima ormai è incandescente e fra gli ospiti di diversa nazionalità spesso si accendono discussioni per banali motivi. Proprio come è accaduto oggi quando sono volate parole grosse e poi si è passati alle mani: calci e pugni, botte violente che hanno spinto gli operatori a chiedere l’intervento dei carabinieri. In pochi minuti la pattuglia della sezione Radiomobile è arrivata sul posto e ha riportato l’ordine e la calma. Nel frattempo è stato chiesto l’intervento del 118 per prestare i primi soccorsi ai ragazzi rimasti feriti.

Solo una decina di giorni fa una delegazione degli ospiti del Cas di via Tharros si era presentata davanti alla prefettura per chiedere condizioni di vita più dignitose (erano senza acqua calda e corrente elettrica). Il prefetto si era subito attivato per trovare una soluzione.

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