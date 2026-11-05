Un investimento da un milione e 250 mila euro per completare la Cittadella dello sport e ampliare l'offerta di strutture dedicate alle attività sportive. Mandas si prepara a un nuovo intervento che, grazie a un finanziamento della Giunta regionale, consentirà di riqualificare gli impianti esistenti e realizzarne di nuovi, con spazi dedicati al calcio a 5, al padel, al tennis e alla pallavolo.

Il progetto ha superato gli ultimi passaggi autorizzativi, ottenendo il via libera del Coni e dei Vigili del fuoco. La Giunta ha quindi approvato il progetto preliminare, completo di tutti i pareri necessari. Adesso si apre la fase successiva: entro 30 giorni è prevista la predisposizione del progetto esecutivo, a cui seguirà la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

Un percorso che si inserisce nel più ampio programma di sviluppo delle strutture sportive cittadine, avviato tredici anni fa con l'inaugurazione dello stadio intitolato a Renato Raccis, storico calciatore originario di Mandas.

«Tredici anni fa si realizzava il sogno dell'inaugurazione dello stadio intitolato al grande Raccis. Adesso, grazie a questo finanziamento, completiamo quanto intrapreso con la Cittadella dello sport, attraverso la ristrutturazione e la sistemazione degli impianti esistenti e la realizzazione di nuove strutture», dice il sindaco Umberto Oppus.

Un primo intervento di riqualificazione è stato portato a termine già lo scorso anno, con uno stanziamento comunale di 80 mila euro destinato al completamento dell'impianto di illuminazione dello stadio e al miglioramento dell'illuminazione pubblica nel piazzale Dalla Chiesa.

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