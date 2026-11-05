Grande partecipazione a Burcei per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La celebrazione si è aperta con la messa officiata da padre Cristian Pisu.

Al termine, un corteo accompagnato dalla banda musicale ha attraversato le vie del paese fino al Monumento ai Caduti. Qui è stata deposta la corona d'alloro, mentre la banda ha eseguito le musiche tradizionali e la tromba ha intonato il Silenzio in onore dei Caduti.

Alla cerimonia hanno preso parte le Forze dell'Ordine, le Forze Armate, i Vigili del Fuoco, le scuole con alunni e insegnanti, i dipendenti comunali, i rappresentanti dei reduci e numerosi cittadini.

Dopo il discorso del sindaco, è stata consegnata una targa al concittadino Gianpiero Lai, Cavaliere della Repubblica. A chiudere la manifestazione sono state le letture dei bambini, simbolo del futuro della comunità.

«Oggi Burcei è stata una sola grande famiglia», è il commento dell'amministrazione comunale. «Abbiamo onorato i nostri Caduti, abbiamo abbracciato il nostro Cavaliere Gianpiero Lai e abbiamo ascoltato i nostri bambini. La memoria e il futuro, insieme». L'amministrazione ha ringraziato quanti hanno partecipato e collaborato alla riuscita della giornata: Forze dell'Ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco, padre Cristian, banda musicale, scuole, dipendenti comunali, rappresentanti dei reduci e cittadinanza. Un messaggio che riassume lo spirito della giornata: Burcei non dimentica, Burcei guarda avanti.

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