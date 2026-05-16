Al Comune di Sinnai è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna per l’assunzione di un Istruttore direttivo tecnico Ingegnere, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici.

La data per l’espletamento del colloquio è fissata per il giorno mercoledì 27 maggio ore 11 presso la Segreteria Generale situata al secondo piano del Palazzo Comunale sito in Parco delle Rimembranze, a Sinnai.

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