Atto finale della 3^ edizione della rassegna “Il teatro dei bambini”: oggi alle 18, al Piccolo Teatro di Poggio dei Pini, andrà in scena “Clown in viaggio”.

Lo spettacolo è un’esperienza teatrale comica e poetica pensata per bambini dai 3 anni e per tutta la famiglia. Senza l’uso di parole, la narrazione si sviluppa attraverso gesti, movimento e oggetti, dando vita a un linguaggio universale e immediato. Protagonista è un clown che attende di partire per un viaggio.

Nell’attesa, trasforma la noia in immaginazione, dando forma a sogni, invenzioni e desideri che si intrecciano in un percorso fatto di sorprese e leggerezza.

Il risultato è un racconto delicato che invita lo spettatore a riscoprire la meraviglia nelle piccole cose e a guardare il mondo con occhi nuovi. L’evento chiude la rassegna teatrale prodotta da TTeatro Circo Maccus con un appuntamento dedicato alla fantasia e alla condivisione tra generazioni, in uno spazio raccolto e suggestivo come Piccolo Teatro dei Ciliegi.

© Riproduzione riservata