Sinnai, il simulacro di Sant'Isidoro fra le strade del paeseTra fede, sfilata dei trattori, folk e launeddas
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Giornata clou quella di oggi a Sinnai per i festeggiamenti in onore di Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori. Alle 19 è prevista la messa solenne officiata da don Ferdinando Caschili, vicario generale della diocesi e dal parroco di Sant’Isidoro don Sandro Piludu, animata dal coro Serpeddì di Sinnai.
Seguirà la processione col cocchio col simulacro del Santo trainato dai buoi, la sfilata dei trattori, la banda musicale di Pirri, diretta da Elia Demuro, i gruppi folk Sinnai, Is Massaias di Uta, Villanova di Cagliari, il nuraghe di Settimo e le launeddas di Stefano Castello. Alle 21,45 primo Memorial Eleonora Pireddu, una serata dedicata alla musica dal vivo con artisti e gruppi emergenti in gara.
Ospiti speciali Maria Sofia Corona, finalista della trasmissione The-Voice Kids 2024 e Francesco Palmas. Domenica 17 alle 10 secondo torneo di scacchi; alle 20, Sintonie musicali con il coro Il Pentagramma, diretto da Francesca Spano.