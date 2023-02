Un progetto per permettere ai giovani del paese di frequentare un corso professionale per diventare bagnini.

Il Comune ha finanziato con fondi propri un percorso di formazione dedicato ai ragazzi e alle ragazze di Pula: gli aspiranti assistenti bagnanti potranno usufruire di una riduzione del 50 per cento sul costo di iscrizione. L’attività di formazione si terrà a Pula e si svilupperà in un corso teorico e pratico della durata di 80 ore. Le domande dovranno essere presentate in Comune inviando un pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pul.ca.it; inviando una raccomandata; oppure attraverso la consegna a mano all’Ufficio protocollo , aperto al pubblico il lunedì, martedì giovedì e venerdì dalle 11 alle 13, e il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30.

