Il progetto per la realizzazione di una pista ciclabile che da Maddalena spiaggia arriva sino a Frutti d’Oro verrà ultimato: dopo gli attriti del passato, Condominio di Maddalena e Comune raggiungono un’intesa che coniuga il completamento dell’opera alla messa in sicurezza idraulica della zona. Dopo l’avvio delle procedure di esproprio dello scorso anno, i dissapori tra amministrazione comunale e condominiale avevano di fatto congelato l’opera: l’intesa, messa nero su bianco, dalle parti, ha dato il via alla colata di calcestruzzo per la costruzione del percorso ciclabile. Accanto percorso per le bici nascerà il Parco Lineare, una fascia di terreno di proprietà condominiale, che verrà presa in carico dal Comune. Fondamentale, inoltre, sarà la realizzazione di alcune opere idrauliche da parte del Comune per evitare allagamenti a Maddalena in seguito alle piogge; la posa di posa di paratoie mobili in acciaio inox nei varchi lungo il marciapiede del lungomare; la sistemazione di fioriere amovibili al confine con la lottizzazione Picciau per impedire l'accesso ai veicoli nell'area condominiale.

Il sindaco, Beniamino Garau, si dice soddisfatto di aver ripreso il dialogo con il Condominio di Maddalena spiaggia: «L’accordo raggiunto ci permetterà di portare avanti la programmazione del territorio, la pista ciclabile che unisce Maddalena a Frutti d’Oro è un’opera importante. Un’area verde nell’ex canneto, illuminazione, arredi urbani e sistemazione idraulica: con il percorso ciclabile e gli interventi connessi dare nuovo impulso a questo tratto del litorale capoterrese».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici si concentra sul completamento dell’opera: «Ci avviamo alla conclusione del progetto, con la colata di calcestruzzo il percorso ciclabile prenderà vita, dando ai cittadini la possibilità di spostarsi da una zona all’altra del litorale senza percorrere la Strada statale 195». Decisiva per il disgelo tra le parti, anche l’impegno di Giovanni Ruggeri, amministratore condominiale di Maddalena spiaggia: «Comprendo le ragioni di urgenza legate alla scadenza del termine per l'esecuzione delle opere stesse, e sono pronto a facilitare la loro migliore conclusione, escludendo alcun ricorso o iniziativa che possa ostacolarla. È chiaro che la pista, che non può realizzarsi sopraelevata, subirà allagamenti in caso di piogge abbondanti, un limite che valuteremo con il Comune e potrà comportare opere di regimentazione delle acque anche in proprietà condominiale».

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