



Si avvia alla conclusione, a Sinnai, la terza edizione della Santa Vittoria CUP – Memorial Nicola Perra, torneo di calcio a 5 organizzato da Christian Manca e nato con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Nicola, giovane scomparso prematuramente a seguito di un incidente stradale.

Nel corso degli anni, il Memorial ha assunto un significato che va ben oltre l’aspetto puramente sportivo. In un periodo in cui le piazze sono sempre meno vissute e spesso esposte al degrado e ad atti di vandalismo, la SV CUP rappresenta un’importante occasione di aggregazione e di valorizzazione degli spazi pubblici.

Per oltre un mese, Piazza Santa Vittoria è tornata a essere un luogo di incontro e condivisione. Adulti, giovani e bambini si sono ritrovati attorno al campo, contribuendo a creare un clima di partecipazione e socialità. Numerosi giocatori e spettatori erano amici di Nicola e, insieme ai suoi familiari, hanno preso parte alla manifestazione uniti da un obiettivo comune: custodirne e mantenerne vivo il ricordo.

La terza edizione, iniziata il 25 maggio, ha visto la partecipazione di dieci squadre e si concluderà questa sera, venerdì 3 luglio, con l’attesa Finalissima.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura anche il potenziamento della presenza digitale del torneo. Una pagina dedicata pagina Instagram Santa Vittoria Cup, che consente di seguire in tempo reale l’andamento delle gare: direttamente durante le partite vengono registrati gol e marcatori, permettendo di consultare risultati, calendario e classifiche costantemente aggiornati. La pagina ha superato le 130mila visualizzazioni, confermando un interesse che ha ormai oltrepassato i confini di Piazza Santa Vittoria.

Determinante anche il contributo delle attività commerciali e imprese che hanno scelto di sostenere l’iniziativa in qualità di sponsor, affiancando Christian Manca nella realizzazione dell’evento e riconoscendone il valore sportivo e sociale.

Prestigiosi i premi messi in palio. Alla squadra vincitrice saranno assegnate la replica della Coppa del Mondo e una giornata interamente offerta all’Horse Country Resort di Arborea, durante la quale prenderà parte a un torneo con altre squadre provenienti da diverse zone della Sardegna. Previsti inoltre il Pallone d’Oro per il miglior giocatore, la Scarpa d’Oro per il miglior marcatore e il Guanto d’Oro per il miglior portiere.

Con la Finalissima di questa sera si chiuderà la terza edizione di una manifestazione in continua crescita, capace di coniugare sport, innovazione e partecipazione. Un’iniziativa che restituisce vita alla piazza e riunisce un’intera comunità nel segno dell’amicizia e della condivisione, mantenendo al centro il motivo per cui tutto è nato: il ricordo di Nicola Perra.

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