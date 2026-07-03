Calamità naturali, sindaci convocati a Mandas per fare fronte comuneAll’incontro parteciperanno anche il presidente della Consulta comunale per l’Agricoltura di Mandas, Nando Orrù, e i rappresentanti di Coldiretti
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I sindaci del territorio sono stati convocati a Mandas per un incontro dedicato ai danni provocati dalle recenti calamità naturali alle colture e alle strutture di proprietà comunale.
La riunione, promossa dal sindaco Umberto Oppus, è in programma martedì 7 luglio alle 11.30 nella sala consiliare del Palazzo municipale del centro dell'alta Trexenta.
L’obiettivo è coordinare un’azione condivisa tra i Comuni, anche alla luce dei lunghi tempi di erogazione dei ristori regionali registrati in passato, per chiedere il riconoscimento delle risorse nella prossima legge di variazione di bilancio.
All’incontro parteciperanno anche il presidente della Consulta comunale per l’Agricoltura di Mandas, Nando Orrù, e i rappresentanti di Coldiretti, insieme ai sindaci di numerosi centri del territorio che nei giorni scorsi sono stati maggiormente interessati dai danni.