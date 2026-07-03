Torna sabato 25 luglio a Seulo uno degli appuntamenti estivi più attesi dagli appassionati di musica e natura. Va in scena la settima edizione di "Sa Stiddiosa – Trekking, musica e paesaggio", manifestazione che valorizza uno dei luoghi più suggestivi del territorio attraverso un concerto immerso nell'ambiente naturale. L'iniziativa, organizzata con il contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Seulo, dell'associazione Insula Eventi e dell'Ecomuseo Flumendosa, avrà come protagonisti i Vega Trails, duo formato dal contrabbassista e compositore Milo Fitzpatrick, fondatore dei Portico Quartet, e dal sassofonista Jack Wyllie.

Il concerto inizierà alle 20.30, al tramonto, sotto la parete rocciosa di Sa Stiddiosa, con le sonorità minimaliste e cinematografiche del duo che si fonderanno con i rumori del Flumendosa e della cascata. Alle 20 è prevista la presentazione del sito naturalistico a cura delle guide dell'Ecomuseo di Seulo. Durante la giornata sarà possibile raggiungere liberamente le cascate e le piscine naturali, mentre al termine del concerto è in programma "Sentieri di Luce", il trekking notturno di risalita guidato dalle torce frontali.

«Siamo felici di sostenere eventi come questo, che dimostrano come si possa dare vita a una serata musicale nel rispetto dei luoghi», sottolinea il sindaco Enrico Murgia. «Sostenibilità ambientale e promozione del territorio possono coesistere, valorizzando allo stesso tempo musica, escursioni e prodotti tipici». Il percorso complessivo è di circa 3,2 chilometri tra andata e ritorno, con una risalita impegnativa di circa un'ora. Sono obbligatorie le scarpe da trekking; consigliati acqua e cena al sacco.

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