Il grande cinema sbarca a Sarroch e si mette al servizio dei più giovani con un'iniziativa dal forte valore formativo e sociale. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Laboratorio di Cinema Sociale 2026, un percorso interamente dedicato agli adolescenti e ai giovani del territorio che avranno l'opportunità unica di imparare a raccontare e raccontarsi attraverso la macchina da presa.

Guidati da professionisti del mondo dell'arte e dello spettacolo di indiscussa fama, i partecipanti potranno acquisire le competenze di base della macchina cinematografica, dalla scrittura dell'opera all'elaborazione artistica, passando per i segreti della recitazione fino alle complesse attività tecniche necessarie alla realizzazione di un prodotto audiovisivo.

Il percorso non sarà solo teorico, poiché l'obiettivo finale è la produzione di un vero e proprio cortometraggio realizzato grazie al coinvolgimento diretto e al lavoro di squadra tra i ragazzi e lo staff di professionisti. Il progetto è pronto ad accogliere 28 partecipanti di età compresa tra i 14 e i 23 anni residenti nel Comune di Sarroch, con il Servizio Sociale Comunale che si riserva comunque la facoltà di valutare l'accesso a ragazzi in situazioni di particolare sensibilità, purché legati a una sostanziale appartenenza alla comunità locale.

I motori del laboratorio si accenderanno questo mese, con il primo appuntamento e l'incontro conoscitivo fissati per il 15 luglio alle 17 al Centro di Aggregazione Sociale. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 13 luglio, sia a mano direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune, che tramite pec all'indirizzo protocollosarroch@pec.it.

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