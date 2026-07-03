È di nuovo allarme nella zona di Santo Stefano a Quartu. Nemmeno il tempo di portare via i primi cumuli di rifiuti che nella struttura che ospitava l’asilo nido in via Boito qualcuno sta già gettando altra spazzatura all’interno del cortile. A segnalarlo sono i residenti della zona che hanno denunciato anche la presenza di ratti morti nei loro cortili, dopo l’invasione delle scorse settimane.

«Siamo preoccupati» ha detto una delle residenti, Stefania Unida, «perché non c'è più neanche la ruspa e abbiamo paura che l'intervento di bonifica abbia subito uno stop. Ci sono già altri nuovi rifiuti gettati in questi giorni da qualcuno e nei cortili abbiamo di nuovo i topi. Ci auguriamo che i lavori riprendano al più presto e che comincino anche quelli per il recupero dei locali».

L’intervento di bonifica all’interno dell’ex asilo è portato avanti da una ditta incaricata dal Ministero. Nei prossimi giorni cominceranno le pulizie all’interno della struttura completamente devastata dai vandali in oltre dieci anni di abbandono. Dopo di che si darà il via ai lavori per la costruzione del nuovo commissariato di Polizia. Un intervento che gli abitanti della zona stanno aspettando da anni, per dire finalmente addio al degrado che avvolge tutta l’area. Lo stabile oltre ad essere trasformato in immondezzaio, è meta di balordi e senza tetto.

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