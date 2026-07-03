Furgone a fuoco questo pomeriggio nel parcheggio di un’attività commerciale nella zona industriale di Elmas.

Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30, con il pronto intervento dei vigili del fuoco della Centrale operativa di Cagliari, che hanno domato il rogo evitando la propagazione dell’incendio alle altre auto in sosta e alla struttura adiacente.

Le operazioni si sono concluse con la completa estinzione del rogo, la messa in sicurezza dell'area e l'avvio degli accertamenti per determinare le cause dell'incendio. Tra le ipotesi, quella che le fiamme siano riconducibili a un guasto dell’impianto elettrico del veicolo. Non risulano persone coinvolte.

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