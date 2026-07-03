Riapre nella Marina di San Giovanni (la spiaggia più vicina al centro abitato di Muravera) la spiaggia inclusiva. Il progetto, portato avanti da alcuni anni dall’associazione “Domu Mia”, è pensato per far sì che tutte le persone – soprattutto le più fragili – possano godere del sole e del mare. Una spiaggia, insomma, accessibile a tutti con in più dei momenti di convivialità.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 9 luglio. Il programma prevede alle ore 18 i saluti istituzionali e l’apertura ufficiale della struttura, seguiti da un momento conviviale con rinfresco. La serata proseguirà alle 19.30 con il concerto dal vivo dei Glee’s. Nel messaggio di invito rivolto alla comunità del Sarrabus (e non solo) gli organizzatori sottolineano il valore simbolico dell’appuntamento come occasione di promozione dell’inclusione: «La vostra presenza renderà ancora più speciale questo momento. Facciamo girare l’inclusione e l’accessibilità insieme anche quest’anno».

Nei giorni scorsi l’associazione Domu Mia presieduta da Ninni Santus ha celebrato il traguardo dei cinque anni di attività con una festa nella sede di via Speranza, centro storico di Muravera. Un’occasione per ripercorrere quanto fatto sino ad oggi e rilanciare con nuovi progetti per il futuro. Tra questi potrebbe esserci anche la realizzazione di una seconda spiaggia inclusiva, magari sul litorale di Costa Rei.



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