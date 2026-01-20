Il maltempo e le condizioni meteo avverse hanno messo in seria difficoltà anche la macchina dei soccorsi nel Cagliaritano. Nonostante pioggia battente e strade impraticabili, nella mattinata di oggi, intorno alle 10.30, è scattato un intervento d’emergenza per raggiungere un uomo di 90 anni in località Taulaxia, nel territorio comunale di Sinnai.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere l’abitazione dell’anziano utilizzando un’ambulanza 4x4, l’unico mezzo in grado di affrontare la strada, trasformata in un torrente di acqua e fango a causa delle forti piogge. Una volta raggiunta l’abitazione, l’uomo è stato trasportato a valle con l’ambulanza fuoristrada e successivamente affidato a un’ambulanza stradale. L’intervento è durato circa due ore e ha visto sul campo i Sardi Soccorso e Sinnai Soccorso.

Nel corso delle operazioni era stato anche attivato l’elisoccorso, ma invano, perché il mezzo non è riuscito ad atterrare.

