Allarme nel pomeriggio per due pensionati che hanno perso l'orientamento nella zona del sentieri Italia 800 sui monti dei Sette Fratelli.

Il loro Sos è stato raccolto dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Cagliari, che ha avviato il protocollo di ricerca e soccorso, mobilitando la squadra operativa di terra, il personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) e il reparto volo di Alghero.

Giunto sul luogo delle operazioni, l'equipaggio dell'elicottero ha individuato i due dispersi. Effettuato il recupero a bordo, il personale li ha trasportati fino a una piazzola idonea, dove sono stati affidati ai sanitari del 118 per gli accertamenti medici di rito.

Alle operazioni di ricerca sul campo hanno preso parte i tecnici del Soccorso Alpino.

(Unioneonline)

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