Pensionati dispersi sui Sette Fratelli recuperati con l'elicottero dei vigili del fuocoI due avevano perso l’orientamento nella zona del sentiero Italia 800
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Allarme nel pomeriggio per due pensionati che hanno perso l'orientamento nella zona del sentieri Italia 800 sui monti dei Sette Fratelli.
Il loro Sos è stato raccolto dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Cagliari, che ha avviato il protocollo di ricerca e soccorso, mobilitando la squadra operativa di terra, il personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) e il reparto volo di Alghero.
Giunto sul luogo delle operazioni, l'equipaggio dell'elicottero ha individuato i due dispersi. Effettuato il recupero a bordo, il personale li ha trasportati fino a una piazzola idonea, dove sono stati affidati ai sanitari del 118 per gli accertamenti medici di rito.
Alle operazioni di ricerca sul campo hanno preso parte i tecnici del Soccorso Alpino.
(Unioneonline)