Villasimius, sabato niente guardia medica per carenza di personalePer l’intera giornata la struttura resterà chiusa
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Niente Guardia medica (o punto di continuità assistenziale, come è stato rinominato) a Villasimius nella giornata di sabato 20 settembre dalle ore 8 sino alle 8 di domenica 21 settembre. Come ha comunicato la Asl la chiusura temporanea è dovuta alla carenza e, quindi, all’impossibilità di reperire personale sanitario. Sempre la Asl spiega che per le urgenze e solo per attività ambulatoriale (non a domicilio) l'utenza potrà rivolgersi alla sede di Castiadas (070/6092297 - 3669373565) o a quella di Muravera (070/6097737 - 366/9373912).
Proprio a Muravera nei giorni scorsi la guardia medica ha cambiato sede. il servizio che era ospitato nell’ospedale San Marcellino di viale Rinascita, è stato trasferito alla Casa di Comunità Hub di via Sardegna. Il trasferimento riguarda esclusivamente la sede del servizio. Restano invariati gli orari di attività e i recapiti telefonici della guardia medica, che continueranno a essere quelli già utilizzati dagli utenti.
Nella Casa di Comunità dallo scorso 11 settembre, è operativo anche il medico di base Andreina Mureddu, per 25 anni medico a Villasimius. Una soluzione, quest’ultima, che dovrebbe servire a tamponare la carenza di medici di base tra Muravera, San Vito e Villaputzu in seguito ad alcuni pensionamenti.