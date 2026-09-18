Torna domani a Quartu l'appuntamento con la Sagra dell'uva, inserita nei festeggiamenti in onore dela patrona Sant'Elena. Già da giorni agricoltori e semplici appassionati sono a lavoro per preparare i carri e far rivivere il felice rito della vendemmia.

Etnotraccas, carri e calessi, sfileranno per le strade della città con il loro carico di allegria. Si parte alle 18,30 da via Cecoslovacchia a Pitz'e Serra con la partecipazione degli agricoltori quartesi e dei gruppi folk e si arriverà poi nel sagrato della basilica dove ci sarà la benedizione dei carri e dell’uva che sarà distribuita anche durante il tragitto.

Parteciperanno l’orchestra popolare sarda di Orlando Mascia e i gruppi San Biagio di Villasor, Sa Jara di Tuili, Santa Giuliana di Serbariu, Su Stentu di Serramanna, Santa Lucia di Assemini, Nuraxi Figus di Gonnesa, Flumini Mayor di Fluminimaggiore, Santa Mariedda di Marrubiu , San Giovanni di Pula, Su Pottabi di Samassi, Pilar di Villamassargia, Uta e i quartesi Su Idanu e Città di Quarto.

Al termine alle 21,30 nel sagrato ci sarà lo spettacolo “Suoni e melode della Sardegna” un viaggio nel cuore della tradizione sarda con le musiche dei Brinca. Per consentire l'iniziativa sono previste uan serie di modifiche al traffico.

Via Cecoslovacchia sarà chiusa al traffico e sarà istituito il divieto di sosta in tutte le strade dove passerà il corteo che sono via Polonia, via D'Azeglio, via Fiume, piazza IV Novembre, via Vittorio Emanuele, via La Marmora, via XX Settembre, piazza Sanra Maria, viale Colombo, via Marconi, piazza Azuni, piazza Sant'Elena. In tutte queste strade sarà anche chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo.

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