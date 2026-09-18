Teulada, abbandona rifiuti in strada: individuato il responsabileRaccolti elementi utili tra la spazzatura
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo intervento della Polizia locale contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Gli agenti sono intervenuti dopo il ritrovamento di materiale abbandonato, avviando gli accertamenti per ricostruirne la provenienza e individuare eventuali responsabili.
Le verifiche effettuate sul materiale rinvenuto avrebbero consentito di raccogliere elementi riconducibili al presunto autore dell’abbandono. Gli accertamenti proseguiranno e, qualora venga confermata la responsabilità, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che rappresenta un problema per il decoro urbano e per la tutela dell’ambiente.
La Polizia locale fa sapere che i controlli proseguiranno e che ogni elemento utile sarà sottoposto a verifica. L’obiettivo è individuare i responsabili degli abbandoni e applicare, nei casi in cui vengano accertate le responsabilità, le sanzioni previste dalla legge.