Nuovo intervento della Polizia locale contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Gli agenti sono intervenuti dopo il ritrovamento di materiale abbandonato, avviando gli accertamenti per ricostruirne la provenienza e individuare eventuali responsabili.

Le verifiche effettuate sul materiale rinvenuto avrebbero consentito di raccogliere elementi riconducibili al presunto autore dell’abbandono. Gli accertamenti proseguiranno e, qualora venga confermata la responsabilità, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che rappresenta un problema per il decoro urbano e per la tutela dell’ambiente.

La Polizia locale fa sapere che i controlli proseguiranno e che ogni elemento utile sarà sottoposto a verifica. L’obiettivo è individuare i responsabili degli abbandoni e applicare, nei casi in cui vengano accertate le responsabilità, le sanzioni previste dalla legge.

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