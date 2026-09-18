La comunità di Pula si è stretta ancora una volta attorno ai suoi pescatori, duramente colpiti dal passaggio del ciclone Harry, che aveva provocato ingenti danni e la perdita di barche e attrezzature indispensabili per il lavoro.

Ieri in Municipio, il sindaco Walter Cabasino e una delegazione del Consiglio comunale hanno incontrato alcuni rappresentanti della marineria pulese per la consegna ufficiale dei fondi raccolti attraverso una gara di solidarietà promossa da associazioni, realtà sportive, parrocchia e cittadini.

A consegnare l'assegno, del valore di 8 mila euro, è stata Anna Maria Baldino, presidente dell'associazione ViviPula. A riceverlo, in rappresentanza dei pescatori di Pula, Pietro Sandolo.

L'iniziativa ha visto la partecipazione e l'impegno di diverse realtà del territorio: il parroco di Pula, don Marcello Loi, il Gruppo Folk Nora, il Beach Tennis, l'associazione ViviPula e numerosi cittadini che hanno scelto di contribuire alla raccolta.

© Riproduzione riservata