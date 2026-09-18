Al via la raccolta nei parchi comunali. Il Comune di Uta ha avviato le procedure per la raccolta delle olive negli alberi di proprietà comunale nel parco S’Olivariu e nell’area di Santa Maria. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale con la deliberazione del 17 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). La raccolta, prevista nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sarà affidata prioritariamente a cittadini residenti a Uta in condizioni di disagio socio-economico, con precedenza alle persone inserite nella graduatoria comunale Reis del 2026. In assenza di adesioni sufficienti, potranno essere accolte anche le richieste di altri cittadini.

Gli assegnatari dovranno occuparsi non solo della raccolta, ma anche della pulizia delle aree e dello smaltimento di foglie e ramaglie. Le operazioni saranno concordate con l'ufficio tecnico: verrà data particolare attenzione alla tutela degli olivi secolari dell'area del santuario.

Il Comune prevede inoltre che sia privilegiato, tra i volontari, chi possiede qualifiche o esperienze nel settore agricolo e della manutenzione del verde, come giardinieri e braccianti.

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio verde comunale evitando che la raccolta comporti costi di manodopera per l'amministrazione. Secondo la giunta, la raccolta rappresenta anche un'opportunità di approvvigionamento di olio e olive per l'autoconsumo da parte di persone in situazione di difficoltà economica.

Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni a persone, cose o alle piante e potranno perdere la possibilità di partecipare alle future raccolte in caso di violazioni delle regole o danneggiamenti del patrimonio comunale.

(Unioneonline/En.Ne.)

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