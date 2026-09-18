Villasalto, riattivato il conferimento di televisori e monitor all’ecocentroIl servizio torna operativo da oggi, 18 settembre. I cittadini potranno nuovamente smaltire i rifiuti elettronici della categoria Raee R3 secondo gli orari di apertura della struttura
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Torna operativo il servizio di conferimento di televisori e monitor nell’ecocentro comunale. A comunicarlo è Iren Ambiente, che ha annunciato la riattivazione della raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) appartenenti alla categoria R3.
A partire da oggi, i cittadini potranno quindi riprendere a conferire regolarmente televisori e monitor non più utilizzati presso la struttura, rispettando le modalità e gli orari di apertura già in vigore.
La riattivazione del servizio consente agli utenti di tornare a utilizzare l’ecocentro per lo smaltimento di questa specifica tipologia di rifiuti elettronici, che devono essere raccolti separatamente rispetto ai rifiuti indifferenziati. Per eventuali chiarimenti sulle modalità di conferimento, Iren Ambiente invita i cittadini a rivolgersi ai consueti canali di assistenza.