Sei mesi all’interno di un’azienda del territorio per mettersi alla prova e acquisire competenze, maturare esperienze in vista di un lavoro futuro.

Al via il programma “DesTeenAzione – Desideri in azione”, promosso dal Plus Quartu Parteolla per la realizzazione di tirocini di inclusione finalizzati a favorire l’acquisizione di competenze, l'orientamento e l'avvicinamento dei giovani al mondo della formazione e del lavoro.

L'iniziativa è rivolta a ragazzi dai 16 ai 21 anni con il coinvolgimento delle aziende e degli enti del territorio interessati ad accogliere i tirocinanti. Ai ragazzi che seguiranno i percorsi di formazione sarà riconosciuta un’indennità di 500 euro al mese.

I tirocinanti saranno assistiti da un tutor durante tutto il percorso in azienda e avranno inoltre un supporto per la preparazione del curriculum vitae e i colloqui di lavoro. Un’opportunità di crescita anche per le imprese che avranno l’occasione di formare giovani talenti e favorirne l’inclusione.

Per informazioni dettagliate si può chiamare il numero del Plus 0700949446 o inviare una mail all’indirizzo desteenazionequartuparteolla@gmail.com.

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