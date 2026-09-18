l’incidente
18 settembre 2026 alle 20:16
Quartu, si ribalta con l’auto e resta incastrata nel veicoloDonna estratta dai Vigili del fuoco, si è schiantata contro il guardrail nei pressi del centro commerciale
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Si è ribaltata con l’auto nei pressi del centro commerciale ed è rimasta incastrata all’interno del veicolo.
L’incidente è avvenuto questo pomeriggio a Quarto, protagonista una donna che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo dell’auto ed è andata a finire contro il guardrail.
I Vigili del fuoco hanno dovuto estrarre la donna dal veicolo per affidarla alle cure del 118. Sul posto, per i rilievi, anche le forze dell’ordine.
(Unioneonline)
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