Entrano nel vivo i preparativi per i festeggiamenti in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda a Senorbì.

Il Comitato organizzatore “I ragazzi del 76” nei prossimi giorni sarà impegnato nell’allestimento delle vie del paese con le prime bandierine, simbolo dell’avvicinarsi della festa.

Nel messaggio pubblicato sui social, il Comitato ha voluto ringraziare pubblicamente i loro predecessori della leva 1975 per la donazione del materiale utilizzato per gli addobbi e le volontarie che, con pazienza e abilità, hanno confezionato le bandierine.

«È grazie a questa splendida collaborazione, a questo passaggio di testimone e all’affetto di una comunità unita, che oggi il nostro paese inizia a vestirsi a festa», scrivono gli organizzatori, sottolineando lo spirito di condivisione che accompagna la preparazione di uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità senorbiese.

Intanto cresce l’attesa anche per il ricco programma delle celebrazioni, che nella prima settimana d'agosto unirà appuntamenti religiosi e civili. L’apertura è affidata alla tradizionale gara poetica a S’Arrepentina dopo la processione del 31 luglio, mentre il calendario prevede concerti, spettacoli, intrattenimento per tutte le età e il grande Senorbì Summer Festival, che vedrà protagonista Emis Killa con un dj set il primo agosto. Non mancheranno le solenni celebrazioni liturgiche dedicate ai due santi, le processioni, gli spettacoli pirotecnici e gli appuntamenti musicali che accompagneranno la comunità fino alla tradizionale chiusura della festa.

Tra i momenti più attesi della festa ci saranno, come da tradizione, le solenni processioni dedicate ai due santi patroni, che attraverseranno le vie di Senorbì coinvolgendo fedeli, confraternite, cavalieri, gruppi folk e cittadini.

La processione di Sant’Antioco partirà da piazza Santa Barbara e percorrerà via Carlo Sanna, via Giuseppe Atzeni, nuovamente via Sanna, via dei Mille, via Sardegna, via Grazia Deledda, via Sicilia e piazza Sant’Antonio, per fare quindi rientro in Parrocchia. Il 4 agosto sarà invece la volta della processione di Santa Mariedda, che attraverserà via Brigata Sassari, via Atzeni, via Roma e via Lonis, fino alla chiesetta dedicata alla santa. Il giorno successivo, 5 agosto, è previsto il tradizionale rientro del simulacro lungo via Don Orione, via Carlo Sanna e, infine, piazza Santa Barbara, dove si concluderanno le celebrazioni religiose.

© Riproduzione riservata