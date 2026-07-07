Proteste nel centro di Quartu per le condizioni di alcune strade dove ancora non è stato rifatto il tappetino di asfalto. È il caso ad esempio di via Verga e delle vie Macomer e Bosa nel quartiere di Sant'Antonio, interessato da diversi giorni da una serie di modifiche alla viabilità tra sensi unici , parcheggi e rifacimento della segnaletica. Buche profonde si aprono su tutte e tre le strade con grandi disagi per i residenti. Ma i problemi ci sono anche per i pedoni che passano a piedi in queste strette strade e che rischiano di cadere.

«In via Verga non solo non è stato rifatto l'asfalto in tutto l'asse stradale come successo da altre parti» dice un residente, Diego Vacca, «ma non sono mai state tappate neanche le buche. Ed è così da anni, da anni che non rattoppano neanche un buco».

Il Comune ha già previsto e finanziato altri interventi per il rifacimento degli asfalti che riguarderanno altre tra le strade più disastrate. Nel precedente quinto lotto da 4 milioni e 200mila euro, erano comprese le vie Sant’Antonio, Cimabue-Eleonora d’Arborea, Sicilia, Cagliari, Giotto, De Gasperi, Irlanda, Manzoni, Merello, due tratti di via Marconi laddove l’asfalto è sprofondato, Principessa Yolanda, Pizzetti, Siena, Roma e Giotto. E ancora nel litorale le vie San Giovanni, Degli Ontani, Mar Egeo(dove però è tutto da rifare dopo l'apertura degli scavi di Abbanoa per il colelttore fognario), il tratto iniziale di via Marco Polo, alcuni tratti di via Tharros. Ma sono ancora tante le emergenze come la buca profonda rattoppata più volte ma che poi puntualmente si riapre tra via Marconi e via Brigata Sassari.

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