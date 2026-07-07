Auto contro scooter in via Leonardo da Vinici, a Quartu. Ad avere la peggio un 40enne, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote.

Secondo una prima ricostruzione, ha riportato un trauma al torace. Immediati i soccorsi del 118: il personale sanitario ha trasportato l’uomo al Brotzu in codice rosso.

Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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