l’incidente
07 luglio 2026 alle 16:52aggiornato il 07 luglio 2026 alle 16:53
Quartu, auto contro scooter il via Leonardo da Vinci: 40enne in codice rosso al BrotzuAd avere la peggio il conducente che viaggiava sul mezzo a due ruote
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Auto contro scooter in via Leonardo da Vinici, a Quartu. Ad avere la peggio un 40enne, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote.
Secondo una prima ricostruzione, ha riportato un trauma al torace. Immediati i soccorsi del 118: il personale sanitario ha trasportato l’uomo al Brotzu in codice rosso.
Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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