Dovrà scontare una condanna di sei anni di carcere emessa dal Tribunale di Trento, un 44enne quartese, disoccupato, già noto alle forze di polizia. La condanna gli è stata inflitta per reati in materia sessuale commessi tra i mesi di febbraio e novembre del 2024, nella Provincia di Trento.

L'uomo è stato ora arrestato dai carabinieri di Quartu dove l'uomo risiede. Dopo essere stato informato del provvedimento e accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.





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