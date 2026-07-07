Condannato a sei anni per reati sessuali: arrestato un 44enne di QuartuI fatti contestati risalgono al 2024 e sarebbero stati commessi in provincia di Trento. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Uta
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Dovrà scontare una condanna di sei anni di carcere emessa dal Tribunale di Trento, un 44enne quartese, disoccupato, già noto alle forze di polizia. La condanna gli è stata inflitta per reati in materia sessuale commessi tra i mesi di febbraio e novembre del 2024, nella Provincia di Trento.
L'uomo è stato ora arrestato dai carabinieri di Quartu dove l'uomo risiede. Dopo essere stato informato del provvedimento e accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.