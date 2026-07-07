ll parco Matteotti a Quartu apre alle iniziative. Fuori i balordi, spazio alle famiglie e agli anziani nel giardino al centro della città in via Marconi.

L'area verde in estate cambia volto con il via a una serie di appuntamenti in grado di richiamare, anziani, bambini e tanti cittadini e di tenere fuori persone poco raccomandabili. Così ecco la tombolata dell’associazione Anteas con donne e uomini impegnati a giocare nei tavoli allestiti sotto il fresco degli alberi, solo una delle tante iniziative che nei prossimi mesi animeranno il giardino in via Marconi.

«Noi facciamo le nostre attività allo Spazio Pira - spiega la presidente di Anteas Doriana Loddo – e siamo molto contenti di avere portato le iniziative all’aperto in giardino. I partecipanti si sono molto divertiti ed è stata un’occasione per stare assieme».

Contenti anche i frequentatori del parco che hanno potuto fruire dello spazio in sicurezza. «Iniziative come questa dovrebbero essere più frequenti - dice Ramona Puddu al parco con il suo bimbo –d’estate anche se c’è caldo è bello stare all’aria aperta nelle ore serali».

Il piano è di fare diventare il parco Matteotti l’appendice dello Spazio Pira, spostando alcune delle iniziative all’esterno. Per questo sono in programma diversi lavori come l’abbattimento in un tratto dell’inferriata. E a settembre tornerà al parco anche Pinta Quartu con concerti, artigiani e tanto altro. È la seconda edizione dopo il grande successo dell'anno scorso. E i frequentatori dell'area verde chiedono anche «di organizzare qualcosa le domeniche, quando in città non c'è niente e le persone hanno voglia di uscire per prendere un po’ d'aria».

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