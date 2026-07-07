A carnevale lo scorso febbraio era andato tutto bene. Piazza Azuni a Quartu chiusa al traffico con le auto fuori e spazio ai pedoni e al divertimento. Così si raddoppia. la piazza al centro della città si prepara a chiudere di nuovo al traffico per ospitare un palco e gli stand degli artigiani e dei birrifici. L’occasione sarà il Quartu Beer fest, la festa della birra in salsa quartese, organizzata dalla Pro loco, che ritenta questa avventura in pieno centro città. L'appuntamento è per sabato 18 luglio.

«Le cose la volta scorsa erano andate molto bene», dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, «è stato dimostrato che l’impatto sul traffico chiudendo piazza Azuni non è poi così terribile così vogliamo provarci di nuovo in estate, con il bel tempo , per trasformare il centro in una grande festa».

Soddisfatti anche i commercianti della strada.

«Noi siamo felicissimi», dice il presidente del centro commerciale naturale Sant’Elena, «e per l’occasione chiederemo ai negozianti di restare aperti fino a tardi. Finalmente piazza Azuni torna ad essere quello che è , cioè una piazza, con la speranza che diventi una piazza per sempre, pedonale e senza le auto e con i tavolini fuori».

Stando a un vecchio progetto, a cambiare volto doveva essere non solo la piazza ma anche il tratto di via Brigata Sassari davanti alla chiesa di Sant’Agata e il convento dei Cappuccini e inoltre un tratto di via Marconi sino all’ingresso del parco Matteotti. Era previsto di lasciare invariati gli attuali sensi di marcia e di eliminare i parcheggi per far spazio all’ampliamento della zona pedonale. Abbellendo il tutto con una pavimentazione in lastre di granito e acciottolato. Si era parlato anche di realizzare una rotatoria, ma alla fine si era deciso di lasciare tutto com’è per non stravolgere la viabilità in una zona attraversata ogni giorno da centinaia di auto.

© Riproduzione riservata