Ogni mercoledì di luglio, agosto e settembre a Castiadas ecco i mercatini degli artigiani, dei produttori locali e degli hobbisti. E poi musica e intrattenimento, anche per i più piccoli (a partire dalle ore 20). L’appuntamento è nel cuore di Olia Speciosa, lungo la nuova area pedonale di via Marmilla. Area inaugurata pochi mesi fa dal sindaco Eugenio Murgioni e pensata anche per chi ama praticare sport all’aria aperta.

Mercoledì 8 luglio è in programma il secondo evento del cartellone “Estate Castiadese”. La serata sarà animata da “Simoncino Animazione” con la “Gran Festa Dance” che proporrà musica, giochi e attività per bambini e famiglie. In scaletta animazione musicale, truccabimbi con tatuaggi all’henné, palloncini modellabili, sfide di ballo su maxischermo e momenti di musica dance fino al finale con gadget per i partecipanti.

“L’estate castiadese”, realizzata grazie alla collaborazione tra la Pro Loco, Castiadas Ospitale, le associazioni locali e il Comune (con tanto di patrocinio), è pensata per offrire ai numerosi turisti una occasione di svago nelle ore serali, magari dopo una giornata trascorsa al mare. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 luglio con una band sarda (Mirror British Sound) che reinterpreta i classici del rock, pop e folk d’oltremanica.

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