A Villaputzu l’11 e il 12 luglio ritorna il Beer Good Festival. In piazza Marconi si ritroveranno gli amanti della birra artigianale ma anche dello street food, della buona musica e delle pietanze tipiche.

Il festival, giunto alla terza edizione, è già diventato un appuntamento in grado di richiamare migliaia di visitatori da tutta la Sardegna. L’obiettivo, come spiega Antonella Casula, la promotrice dell'evento, è quello di costruire un’esperienza capace di intrecciare gusto, musica e scoperta del territorio. Gustare, insomma, la birra in piazza Marconi ma anche una passeggiata sul lungomare di Porto Corallo, un tuffo nelle acque di Murtas o una visita al Castello di Quirra.

Tra gli stand saranno protagoniste le birre artigianali, accompagnate dalle proposte dello street food e da un programma musicale che vede, fra gli altri, il concerto dei Tazenda domenica 12 luglio (ore 22).

«Stiamo coinvolgendo tutta la comunità – sottolinea Casula – le associazioni, gli artigiani, i commercianti e le piccole strutture ricettive». Spazio anche per i più piccoli con i flash mob che nella giornata di sabato vedrà protagonisti i bambini delle elementari. E poi le Cortes Apertas, sempre di sabato, con un circuito tutto da scoprire. Tra le novità anche un'incursione dei ClubEffe, i ragazzi che lo scorso anno hanno fatto il giro della Sardegna a piedi in cinque giorni.

© Riproduzione riservata