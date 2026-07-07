È stato sorpreso con un coltello a serramanico lungo oltre 22 centimetri e una roncola in auto. Un operaio di 28 anni, residente a Dolianova, è stato denunciato dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Dolianova con l'accusa di porto illegale di oggetti atti ad offendere.

Il controllo è scattato durante un servizio di pattugliamento, quando i militari hanno notato il 28enne a bordo dell’auto con un atteggiamento sospetto alla vista della pattuglia. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha consentito di trovare il coltello a serramanico e una roncola, entrambi sequestrati.

Per il 28enne è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Inoltre è stato sanzionato perché sorpreso alla guida nonostante la patente ritirata.

(Unioneonline/v.f.)

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